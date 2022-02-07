Популярный продюсер Потап (Алексей Потапенко) рядом с Каменских засветился с давним другом - Юрием Горовым, у которого ранее увел жену.

Как передает Politeka.net, Потап является известным музыкантом и продюсером. У него есть собственный продюсерский центр "MOZGI" с одноименной группой. Когда еще Потап только начинал свою карьеру в группе "ВУЗВ", а после создал дуэт с Настей Каменских (с которой женился несколько лет назад), у них был лэйбл "Империя". В его состав входили многие исполнители, в том числе Позитив, "UGO" и Потап с Каменских.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал фото с другом и исполнителем "UGO" (Юрий Горовой, первый муж Ирины Горовой, с которой Потап был в браке до 2014-го года). Также, рядом засветилась Настя Каменских.

"HipHop Squad!", — подписал фото Потап.

Поклонники артистов оставили им множество комментариев под фото: "Настя такая малыха рядом с вами, капец", "Ееее, Потап сын Юго", "Потап и Юго, мы вернулись, мы богаче...) Imperial Label", "Вот это компашка", "Ждем возвращение ВУЗВ", "Милашки".

Напомним, недавно Потап рассказал о том, что ни разу за существование дуэта "Потап и Настя" они с женой не спели песню "Не пара" правильно. Они постоянно забывали слова.

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