Как сообщается на странице Ивано-Франковской полиции в Фейсбук, 14 февраля во время приема у стоматолога был убит 42-летний житель Ивано-Франковска. Было установлено, что около 18:30 в стоматологический кабинет забежал неизвестный мужчина. Он совершил несколько выстрелов в пациента, не задев самого стоматолога, а затем сбежал.
Потерпевшего пытались реанимировать медики, однако в больнице он скончался.
На место происшествия прибыли оперативники, криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа областной полиции. Они изучили улики на месте происшествия и изъяли несколько вещественных доказательств.
По неофициальной информации, погибшим оказался Игорь Дутка, известный в криминальных кругах под прозвищем «Сухой». 5 лет назад на него уже было покушение: мужчина получил ранение во время ужина в ресторане.
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Очевидцы также рассказали, что в этот раз киллер, застреливший мужчину, был в лыжном костюме и с маской на лице. Яремче – курортный город, поэтому такой вид неизвестного не привлек к нему внимания. Преступнику удалось успешно скрыться с места происшествия. Сейчас в области для его поисков объявлена спецоперация.
Напомним, украинца расстреляли прямо в кресле стоматолога, первые подробности.
Как сообщала Politeka, стала известна судьба пострадавших после стрельбы на «Южмаше».
Также Politeka писала, что стрельбу открыли прямо в кафе в Донецкой области, есть жертвы.