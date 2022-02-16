На мужчину, которого 14 февраля в Яремче расстреляли в кресле у стоматолога, ранее уже совершалось покушение, появились новые подробности дела.

Как сообщается на странице Ивано-Франковской полиции в Фейсбук, 14 февраля во время приема у стоматолога был убит 42-летний житель Ивано-Франковска. Было установлено, что около 18:30 в стоматологический кабинет забежал неизвестный мужчина. Он совершил несколько выстрелов в пациента, не задев самого стоматолога, а затем сбежал.

Потерпевшего пытались реанимировать медики, однако в больнице он скончался.

На место происшествия прибыли оперативники, криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа областной полиции. Они изучили улики на месте происшествия и изъяли несколько вещественных доказательств.

По неофициальной информации, погибшим оказался Игорь Дутка, известный в криминальных кругах под прозвищем «Сухой». 5 лет назад на него уже было покушение: мужчина получил ранение во время ужина в ресторане.

Очевидцы также рассказали, что в этот раз киллер, застреливший мужчину, был в лыжном костюме и с маской на лице. Яремче – курортный город, поэтому такой вид неизвестного не привлек к нему внимания. Преступнику удалось успешно скрыться с места происшествия. Сейчас в области для его поисков объявлена спецоперация.

Напомним, украинца расстреляли прямо в кресле стоматолога, первые подробности.

Как сообщала Politeka, стала известна судьба пострадавших после стрельбы на «Южмаше».

Также Politeka писала, что стрельбу открыли прямо в кафе в Донецкой области, есть жертвы.