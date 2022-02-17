Об этом сообщила пресс-служба Объединенных сил.
«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская Луганской области», - говорится в сообщении.
Боевики применили тяжелое артиллерийское вооружение, снаряды попали в постройку детского сада.
В Сети отчается, что пострадал детский садик «Казка» на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской.
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По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии. Как пишет телеграм-канал «Вартові Еспресо», пострадавшими являются воспитатели детсада. Во время происшествия в здании были дети, но они, к счастью не пострадали.
В результате обстрела повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.
Отмечается, что военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
Также в сети опубликовали видео очевидца, который фиксирует звуки выстрелов в районе Станицы Луганской в посёлке Новая Кондрашовка, стрельба продолжается.
"Это же мимо нас пролетает, над нами просто. Низенько. Вот такое происходит", - говорит автор видео.
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