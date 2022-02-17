За жизнь молодого украинского защитника 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" медики боролись почти два месяца.

Боец ВСУ Сергей Иващенко после ранения в зоне проведения ООС на Донбассе умер в больнице, передает ТСН.

Военному было всего 26 лет.

Сергей Иващенко родился в селе Преображенка Скадовского района Херсонской области. Он учился в Херсонском областном лицее с 2007 по 2013 год.

Подписав контракт с ВСУ, служил на фронте в 21 ОМПБ.

Прощание с воином состоится 17 февраля в родном селе Сергея.

"Царство Небесное Герою. Никогда не забудем", "Такие молодые ребята умирают", "Война продолжается. Слава воину и вечная память", "Низкий поклон и царство Небесное", " Светлая память герою Украины", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что в Украине разработывают альтернативу военному призыву - уже определена модель, согласно которой молодые люди смогут его избежать.

По словам главы ведомства Алексея Резникова, в министерстве подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3−4 месяца) интенсивная военная подготовка.

Таким образом, юноши смогут избежать призыва на срочную службу.

Ранее Politeka сообщала, что воинский учет для женщин: в ВСУ раскрыли, как изменится жизнь

Напомним, что обязательный воинский учет для женщин: в Минобороны огласили о кардинальных изменениях

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