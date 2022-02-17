Боец ВСУ Сергей Иващенко после ранения в зоне проведения ООС на Донбассе умер в больнице, передает ТСН.
Военному было всего 26 лет.
Сергей Иващенко родился в селе Преображенка Скадовского района Херсонской области. Он учился в Херсонском областном лицее с 2007 по 2013 год.
Подписав контракт с ВСУ, служил на фронте в 21 ОМПБ.
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Прощание с воином состоится 17 февраля в родном селе Сергея.
"Царство Небесное Герою. Никогда не забудем", "Такие молодые ребята умирают", "Война продолжается. Слава воину и вечная память", "Низкий поклон и царство Небесное", " Светлая память герою Украины", - пишут украинцы в сети.
Ранее сообщалось, что в Украине разработывают альтернативу военному призыву - уже определена модель, согласно которой молодые люди смогут его избежать.
По словам главы ведомства Алексея Резникова, в министерстве подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3−4 месяца) интенсивная военная подготовка.
Таким образом, юноши смогут избежать призыва на срочную службу.
Ранее Politeka сообщала, что воинский учет для женщин: в ВСУ раскрыли, как изменится жизнь
Напомним, что обязательный воинский учет для женщин: в Минобороны огласили о кардинальных изменениях
Также Politeka писала, что против руководства Нацгвардии открыли дело