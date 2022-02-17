По данным суда, мужчина трижды залезал в чужой дом - сначала он выпивал весь алкоголь, а потом громил помещение.
Он нанес владелице дома ущерб на 12500 грн, передает "tsn.ua".
На суде подозреваемый вину признал.
Он рассказал, что первый раз это произошло 1 декабря 2019 года - он выпил там весь алкоголь и начал громить вещи, но какие именно, он не помнит, так как был сильно пьян.
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После дебоша мужчина заснул, где его задержала полиция.
10 декабря 2019 и 22 января 2021 года ситуация повторилась - мужчина также выпивал весь алкоголь и громил вещи.
На суде он отметил, что не помнит детали из-за того, что был пьян.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 162 УК Украины и приговорил к 2 годам ограничения свободы.
К слову, В Харькове подозрительного мужчину заметил прохожий и сообщил в полицию.
Как сообщили в патрульной полиции Харьковщины, прохожий рассказал полиции, что неизвестный что-то закапывал в землю среди деревьев.
Патрульные прибывшие на место вызова, увидели мужчину - во время общения с полицейскими он заметно нервничал.
Также он признался, что имеет при себе 45 зип-пакетов с веществами синтетического происхождения.
Вещества наркотические, и он распространял их через так называемые закладки.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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