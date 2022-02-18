Девушки из японская группы спели гимн Украины и восхитили украинцев.
Певица, которая находилась по средине, держала флаг нашей страны.
Напомним, что Одесса и Йокогама уже более чем более чем 55 лет являются городами-побратимами.
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"Спасибо, Страна Восходящего Солнца !!! Спасибо, прекрасные дочери Японии, "Благодарим Вас и вашу страну за поддержку! Для нас это очень важно!)
Великолепное исполнение! Супер", "Спасибо за поддержку! Красивые девушки, красивые голоса", "Спасибо! От всей души благодарю за невероятно красивое пение и трогательное проявление дружеской поддержки! Вы необычайны, удачи вам!", - пишут слова благодарности украинцы.
Напомним, Харьков впервые отпраздновал День единения украинского народа: уникальные кадры.
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