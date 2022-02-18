Японская группа "The Yokohama Sisters" решила поддержать украинцев в непростое для них время.

Девушки из японская группы спели гимн Украины и восхитили украинцев.

Певица, которая находилась по средине, держала флаг нашей страны.

Напомним, что Одесса и Йокогама уже более чем более чем 55 лет являются городами-побратимами.

"Спасибо, Страна Восходящего Солнца !!! Спасибо, прекрасные дочери Японии, "Благодарим Вас и вашу страну за поддержку! Для нас это очень важно!)

Великолепное исполнение! Супер", "Спасибо за поддержку! Красивые девушки, красивые голоса", "Спасибо! От всей души благодарю за невероятно красивое пение и трогательное проявление дружеской поддержки! Вы необычайны, удачи вам!", - пишут слова благодарности украинцы.

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