Так, инцидент произошел в среду, 16 февраля, в селе Креховичи Ивано-Франковской области, передает пресс-служба ГСЧС.
Прямо на ходу рядом с жилыми домами загорелся газовоз, полный топлива. Отмечается, что произошла разгерметизация цистерны, которая привела к дальнейшей вспышке и пожару.
По состоянию на 8 утра 17 февраля ликвидация пожара продолжается.
Спасатели объяснили, что тушение автоцистерны с газом осуществляется методом самовыгорания с одновременным проведением охлаждения емкости с безопасного расстояния и создания подушки с воздушно-механической пеной, чтобы предотвратить взрыв и осадки опасных веществ на поверхности.
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На данный момент, в ликвидации пожара принимают участие 28 спасателей и 7 единиц техники.
Добавим, в сюжете ТСН.Ранок говорится, что спасателям пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. Движение транспорта на дороге, соединяющей Ивано-Франковск со Львовщиной, государственного значения, на несколько часов остановили.
Сейчас обеспечен объезд места пожара для малогабаритного транспорта по улицам села Креховичи.
В Сети появилось видео, как тушат горящий газовоз:
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