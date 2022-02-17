Серьезный пожар произошел на Прикарпатье - тушение усложняется тем, что делать это нужно очень осторожно из-за постоянной угрозы взрыва.

Так, инцидент произошел в среду, 16 февраля, в селе Креховичи Ивано-Франковской области, передает пресс-служба ГСЧС.

Прямо на ходу рядом с жилыми домами загорелся газовоз, полный топлива. Отмечается, что произошла разгерметизация цистерны, которая привела к дальнейшей вспышке и пожару.

По состоянию на 8 утра 17 февраля ликвидация пожара продолжается.

Спасатели объяснили, что тушение автоцистерны с газом осуществляется методом самовыгорания с одновременным проведением охлаждения емкости с безопасного расстояния и создания подушки с воздушно-механической пеной, чтобы предотвратить взрыв и осадки опасных веществ на поверхности.

На данный момент, в ликвидации пожара принимают участие 28 спасателей и 7 единиц техники.

Добавим, в сюжете ТСН.Ранок говорится, что спасателям пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. Движение транспорта на дороге, соединяющей Ивано-Франковск со Львовщиной, государственного значения, на несколько часов остановили.

Сейчас обеспечен объезд места пожара для малогабаритного транспорта по улицам села Креховичи.

В Сети появилось видео, как тушат горящий газовоз:

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