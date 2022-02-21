Так, сын Егора и Екатерины Крутоголовых находится сейчас в больнице за рубежом. 13 февраля мальчик участвовал в отборочных гонках #WSK в Италии, во время которых произошло ДТП. Карт его соперника занесло, столкновения не удалось избежать. Лев получил ушиб внутренних органов и первые несколько дней провел в реанимации, но сейчас уже в обычной палате.

Родители юного гонщика делятся подробностями о состоянии сына в соцсетях. Жена Крутоголова опубликовала свежее фото Льва у себя в Фейсбук и рассказала о его успехах в лечении. Оказывается, подросток сделал свои первые шаги после ДТП.

"Только что сыночек сделал свои первые шаги после того как… Правда поймал вертолётики, но справился с их управлением и сделал два мужественных шага до кресла! Всем спасибо, кто переживает и интересуется. Медленно, но уверенно идём на поправку. Надеюсь, скоро вернёмся на свою любимую Батьківщину!", - сообщила Екатерина Крутоголова.

Пользователи желают Льву скорейшего выздоровления:

"Молодец! Давай, Лев, поправляйся!"; "Сил, сил, сил"; "Лев сильный боец!!! Скорейшего выздоровления!!!"; "Левушка, выздоравливай! Любим и восхищаемся!"; "Мы уже заждались 🥰 Левчик, поправляйся поскорее ❤️ Обнимаем вас крепко-крепко 😉"; "Окрепнет! Встанет и себя ещё всем покажет!!! Скорейшего выздоровления!"

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