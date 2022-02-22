Проститься с 34-летним украинским защитником пришли его родственники и побратимы, представители руководства Минобороны Украины и военные, передает "Суспільне".
У защитника остались жена и трое дочерей, самой маленькой из них нет и года.
Напомним, что на российско-украинской войне Сидоров находился с самого начала.
Трагическое известие о смерти воина появилось 19 февраля.
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Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился ко всем украинским военным и работникам ВСУ на фоне обострения ситуации на Донбассе, раскрыв, что ждет страну в ближайшее время.
Он добавил, что сейчас Украину ждут тяжелые испытания и потери неизбежны. В то же время, Резников напомнил, что мы на своей земле и за нами правда, а значит в будущем нас ждет победа.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.
Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.