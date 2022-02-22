В ночь на вторник, 22 февраля, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав, в каком направлении будет действовать Украина после решения России о признании «независимости» ОРДЛО.

Видеообращение президента Украины появилось около 2 часов ночи на всех его официальных ресурсах в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Зеленский выступил с заявлением по итогам долгого экстренного совещания СНБО, которое состоялось сразу после решения России по оккупированным территориям Донбасса.

В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что в сложившихся реалиях «за ним – вся Украина» в своих международно признанных границах. Президент отметил, что эти границы останутся неизменными.

По словам Зеленского, действия России наша страна будет квалифицировать как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Президент отдельно отметил, что ответственность за последствия этого решения полностью лежит на политическом руководстве РФ.

Зеленский также добавил, что такое решение Москвы может расцениваться как односторонний выход России из минских договоренностей. Президент напомнил, что войска РФ фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, однако новое решение позволит России их легализовать.

На фоне таких действий Москвы Зеленский объявил о том, что созывает заседание Совета Безопасности ООН и инициирует проведение специального заседания ОБСЕ. Для того, чтобы предотвратить возможные провокации на Донбассе Украина будет настаивать на полноценной работе СММ ОБСЕ.

Также Зеленский инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки» и обратился к партнерам Украины с призывом оказать нашей стране поддержку.

«Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все чтобы так было и впредь. Мы преданы мирному и дипломатическому пути…Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», - заявил Зеленский.

Напомним, Путин приказал ввести российские войска в Украину.

Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.