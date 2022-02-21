Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угроза вторжения российских войск в Украину сейчас оценивается как высокая, а также озвучил возможный сценарий действий РФ.

Глава Минобороны прокомментировал ситуацию во время нового брифинга. Он сообщил, что на фоне скопления войск России на границе Украины, а также резкого обострения ситуации на Донбассе, правительство рассматривает разные сценарии развития событий. При этом уровень угрозы оценивается как высокий.

«Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье», - рассказал Резников.

В этом варианте развития событий предполагается, что Россия продолжит накалять ситуацию на Донбассе, а также будет оказывать на Украину давление другими методами: кибератаками, минированиями гражданских объектов и попытками дестабилизировать ситуацию в стране.

По словам министра, таким образом Россия пытается добиться того, чтобы Украина под давлением изменила свой политический курс, отказавшись от идей вступления в Евросоюз и НАТО.

Министр уточнил, что по последним данным численность российских войск на границе Украины не уменьшается несмотря на заверения Москвы. Всего подразделения РФ, стянутые к границам, насчитывают 147 тысяч человек.

Резников также отметил, что сейчас незаконные вооруженные формирования, организованные РФ на территории ОРДЛО, пытаются спровоцировать Украину на ошибку, чтобы потом под предлогом «защиты людей», которым раздали российские паспорта, Кремль получил возможность для маневра.

«Эту задумку предвидели. Поэтому мы ни в коем случае не оставляем действия врага безнаказанными. Но наши воины знают, как действовать филигранно. Оборонительное вооружение, которое мы получили от партнеров, уже передали частям на фронте, и наши военные его уже освоили. В совокупности это сломало планы врага. Кремлю уже никто не верит», - подчеркнул Резников.

Отметим, что в последние дни в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе отмечается эскалация военного конфликта. На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей объявили эвакуацию женщин и детей, а также всеобщую мобилизацию.

Напомним, омбудсмен сделала важное заявление о ситуации в ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, Зеленский и Макрон приняли срочное решение из-за обострения ситуации на Донбассе.

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