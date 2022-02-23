В Украине на территории областей, которые граничат с РФ и Беларусью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, будет запрещено:

– пребывать на пограничной территории в ночное время;

– выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;

– передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, планируется ли эвакуация жителей Харькова и Мариуполя.

Также министр сообщил, что у руководства Украины есть два плана - один предполагает решение конфликта дипломатическим путем, второй — военным.

Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Украина эвакуировать Харьков и Мариуполь, Кулеба ответил: "Нет".

Кулеба заявил, что у Украины есть план А и план Б.

"Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы решить конфликт дипломатическим путем. План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит", — заявил Кулеба.

Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.