Как сообщил секретарь СНБО Украины на брифинге, на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей будет введёно чрезвычайное положение.
Так как в этих двух областях режим ЧП действует с 2014 года.
Окончательное решение должна утвердить Верховная Рада.
«На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно», - говорит Данилов.
Чрезвычайное положение в Украине планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен до 60 дней
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Кроме того он добавил, что комендантский час будет вводиться в случае необходимости на местах.
Ранее сообщалось, что в Украине на территории областей, которые граничат с РФ и Беларусью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, будет запрещено:
– пребывать на пограничной территории в ночное время;
– выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;
– передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.
Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.