Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление относительно чрезвычайного положения в Украине.

Как сообщил секретарь СНБО Украины на брифинге, на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей будет введёно чрезвычайное положение.

Так как в этих двух областях режим ЧП действует с 2014 года.

Окончательное решение должна утвердить Верховная Рада.

«На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно», - говорит Данилов.

Чрезвычайное положение в Украине планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен до 60 дней

Кроме того он добавил, что комендантский час будет вводиться в случае необходимости на местах.

Ранее сообщалось, что в Украине на территории областей, которые граничат с РФ и Беларусью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, будет запрещено:

– пребывать на пограничной территории в ночное время;

– выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;

– передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.