Многие украинцы жалуются на сбои в работе сайтов Верховной Рады, Кабмина и МИД.
Вот как выглядят сейчас правительственные сайты:
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В то же время появилась информация о том, что Верховную Раду «заминировали» и никого не пускают, идет проверка здания - сообщает пресс-секретарь Руслана Стефанчука.
«Около 15:00 поступило такое сообщение, поэтому в здании парламента проводится проверка», – заявила пресс-секретарь, передают "Вести".
Все подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление относительно чрезвычайного положения в Украине.
На всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей будет введёно чрезвычайное положение.
Так как в этих двух областях режим ЧП действует с 2014 года.
Окончательное решение должна утвердить Верховная Рада, сегодня, 23 февраля в 17:00.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.
Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.