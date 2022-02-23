Украинские правительственные порталы, вероятно, вновь попали под очередную хакерскую атаку — не работают сайты Рады, Кабмина и МИД.

Многие украинцы жалуются на сбои в работе сайтов Верховной Рады, Кабмина и МИД.

Вот как выглядят сейчас правительственные сайты:

В то же время появилась информация о том, что Верховную Раду «заминировали» и никого не пускают, идет проверка здания - сообщает пресс-секретарь Руслана Стефанчука.



«Около 15:00 поступило такое сообщение, поэтому в здании парламента проводится проверка», – заявила пресс-секретарь, передают "Вести".

Все подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление относительно чрезвычайного положения в Украине.

На всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей будет введёно чрезвычайное положение.

Так как в этих двух областях режим ЧП действует с 2014 года.

Окончательное решение должна утвердить Верховная Рада, сегодня, 23 февраля в 17:00.

Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.