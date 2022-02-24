Сейчас местные жители начали эвакуироваться в безопасные укрытия. В МВД поспешили успокоить, что они стоят на защите украинского народа.

Россия продолжает наступление на Украину. В западных регионах Украины российские войска нанесли ракетные удары по стратегическим и военным объектам.

О ситуации на западе страны сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно: аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составы ГСМ. Кроме этого, враг нанес удар по аэропорту города Луцк", – говорится в сообщении МВД.

Ко всему прочему во Львове включили тревожные сирены. Сейчас местные жители начали эвакуироваться в безопасные укрытия. В МВД поспешили успокоить, что они стоят на защите украинского народа.



Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.

В МВД сообщили, что удары ракет попали по аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.

Напомним, Зеленский сделал срочное обращение к украинцам: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, полиция обратилась к украинцам с призывом.

Также Politeka писала, что ракеты попали в военный аэродром на Ивано-Франковщине: поднимается столб черного дыма.