Россия продолжает наступление на Украину. В западных регионах Украины российские войска нанесли ракетные удары по стратегическим и военным объектам.
О ситуации на западе страны сообщило Министерство внутренних дел Украины.
"Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно: аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составы ГСМ. Кроме этого, враг нанес удар по аэропорту города Луцк", – говорится в сообщении МВД.
Ко всему прочему во Львове включили тревожные сирены. Сейчас местные жители начали эвакуироваться в безопасные укрытия. В МВД поспешили успокоить, что они стоят на защите украинского народа.
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Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.
В МВД сообщили, что удары ракет попали по аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.
Напомним, Зеленский сделал срочное обращение к украинцам: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, полиция обратилась к украинцам с призывом.
Также Politeka писала, что ракеты попали в военный аэродром на Ивано-Франковщине: поднимается столб черного дыма.