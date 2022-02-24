Як пише Politeka.net, Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі оголошення війни Україні.

"Шановні громадяни України. Сьогодні Володимир Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія зробила удари по нашій військовій інфраструктурі і по наших прикордонниках, прикордонних загонах. У багатьох місцях України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів телефонну розмову з президентом Байденом. США вже почали готувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює. Працює весь сектор оборони України. На зв'язку з вами буду постійно Я, РНБО, Кабмін України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо", - сказав Зеленський.



