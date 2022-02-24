В Украине есть первые погибшие из-за атаки российских военных. Люди погибли в Херсонской, Киевской и Донецкой областях.

24 февраля Россия атаковала Украину. Уже есть первые жертвы нападения российских оккупантов. Кроме того, среди мирных жителей есть раненые.

Об этом написал советник министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Антон Геращенко сообщил, что в Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, а в Херсонской области погиб 17-летний парень, также в результате обстрела в Мариуполе один человек погиб, двое ранены.

"Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая, по предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно", — добавил советник министра МВД.

Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.

В МВД сообщили, что удары ракет попали по аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.

Напомним, Зеленский сделал срочное обращение к украинцам: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, полиция обратилась к украинцам с призывом.

Также Politeka писала, что ракеты попали в военный аэродром на Ивано-Франковщине: поднимается столб черного дыма.