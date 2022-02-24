24 февраля Россия атаковала Украину. Уже есть первые жертвы нападения российских оккупантов. Кроме того, среди мирных жителей есть раненые.
Об этом написал советник министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Антон Геращенко сообщил, что в Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, а в Херсонской области погиб 17-летний парень, также в результате обстрела в Мариуполе один человек погиб, двое ранены.
"Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая, по предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно", — добавил советник министра МВД.
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Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.
В МВД сообщили, что удары ракет попали по аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.
Напомним, Зеленский сделал срочное обращение к украинцам: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, полиция обратилась к украинцам с призывом.
Также Politeka писала, что ракеты попали в военный аэродром на Ивано-Франковщине: поднимается столб черного дыма.