Как пишет Politeka.net, российские войска во время обстрела в Харьковской области попали в многоэтажный дом. Пресс-служба ГСЧС сообщила о происходящем.
"24 февраля в 08:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов.
К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.
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В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.
В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас идет ее ликвидация", - написано было в сообщении.
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