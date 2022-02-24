Как пишет Politeka.net, ВСУ продолжает стоять на позициях и защищать украинские города. Алексей Арестович дал сводку по текущей ситуации.
Как заявил спикекер, сейчас идут бои под Харьковом. ВСУ подбила несколько танков противника и сбила шестой самолет.
"- Бои под Харьковом с севера.
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Незначительное движение (передовые дозоры, пару танков, БМП) от беларусской границы на Житомирском направлении, пробуют и отходят.
Перешеек прошли из Крыма, пытаются развернуться в сторону Мелитополя.
Наши насыпают от души.)
Под Харьковом срочники НГУ, восемнадцатилетние солдаты, подбили четыре танка, остановили танковую атаку, держат позиции.
Счастье - наши отбили атаку, сожгли несколько танков.
Сбит шестой самолёт", - написал Арестович.
Также очевидцы сообщают, что бои за Харьков продолжаются.