Россия пошла в атаку по нескольким направлениям, но украинские военные отбили атаки противников.

Как пишет Politeka.net, ВСУ продолжает стоять на позициях и защищать украинские города. Алексей Арестович дал сводку по текущей ситуации.

Как заявил спикекер, сейчас идут бои под Харьковом. ВСУ подбила несколько танков противника и сбила шестой самолет.

"- Бои под Харьковом с севера.

Незначительное движение (передовые дозоры, пару танков, БМП) от беларусской границы на Житомирском направлении, пробуют и отходят.

Перешеек прошли из Крыма, пытаются развернуться в сторону Мелитополя.

Наши насыпают от души.)

Под Харьковом срочники НГУ, восемнадцатилетние солдаты, подбили четыре танка, остановили танковую атаку, держат позиции.

Счастье - наши отбили атаку, сожгли несколько танков.

Сбит шестой самолёт", - написал Арестович.

Также очевидцы сообщают, что бои за Харьков продолжаются.