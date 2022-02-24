Как пишет Politeka.net, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила неутешительные новости после объявления Украине войны Владимиром Путиным. Ведомство отметило, что сейчас украинскую границу обстреливают артиллерией, после чего идет российская военная техника.
"Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковских областях.
В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и в других направлениях".
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