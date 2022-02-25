В Сети публикуют кадры того, что сейчас происходит в Киеве. В частности, один из очевидцев сообщил, что вражеская техника раздавила машину, внутри которой находился человек. Слышна стрельба.
К счастью, мужчина остался жив, его освободили из раздавленного авто, и сейчас оказывают медпомощь.
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В Генштабе ЗСУ сообщили, что на Оболони была замечена вражеская ДРГ.
"Просим граждан сообщать о передвижении техники!
Изготавливать коктейли «Молотова», обезвреживать оккупанта!
Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!", - написано в обращении.
Вражеская техника была остановлена на Оболонском проспекте около "Дрим Тауна", ее облепили люди, сообщает Телеграм-канал "Реальная война".
Генштаб обращается к гражданам с просьбой к Силам обороны Украины.
"Победа зависит от каждого из нас!
Присоединяйтесь к Силам обороны Украины!
Нашу землю, нашу свободу, нашу жизнь, отстоим только ВМЕСТЕ!", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ вернула контроль над островом Змеиный, известно о новых потерях российской авиации
Как сообщала Politeka, жителям Одесской области сделали срочное предупреждение
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