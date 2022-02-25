Российские оккупанты переехали машину с водителем в Киеве обнародованы видео спасения мужчины, которому сейчас предоставляют медицинскую помощь.

В Сети публикуют кадры того, что сейчас происходит в Киеве. В частности, один из очевидцев сообщил, что вражеская техника раздавила машину, внутри которой находился человек. Слышна стрельба.

К счастью, мужчина остался жив, его освободили из раздавленного авто, и сейчас оказывают медпомощь.

В Генштабе ЗСУ сообщили, что на Оболони была замечена вражеская ДРГ.

"Просим граждан сообщать о передвижении техники!

Изготавливать коктейли «Молотова», обезвреживать оккупанта!

Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!", - написано в обращении.

Вражеская техника была остановлена на Оболонском проспекте около "Дрим Тауна", ее облепили люди, сообщает Телеграм-канал "Реальная война".

Генштаб обращается к гражданам с просьбой к Силам обороны Украины.

"Победа зависит от каждого из нас!

Присоединяйтесь к Силам обороны Украины!

Нашу землю, нашу свободу, нашу жизнь, отстоим только ВМЕСТЕ!", - говорится в сообщении.

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