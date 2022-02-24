ВСУ отбили остров Змеиный в Черном море, а также сбивают российскую авиацию.

Как пишет Politeka.net, ВСУ продолжает отражать наступления российской армии. Как сообщил Генштаб Украины, остров Змеиный был отбит у россиян.

А сухопутные войска ВС Украины отчитались о сбитом уже седьмом самолете русских

"Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.

Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Захватчики продолжают нести урон.

Слава Вооруженным Силам Украины!", - было сообщено на страничке в фейсбук.

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