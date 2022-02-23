Так, российский блогер и журналист Юрий Дудь выразил поддержку Украине в сложные времена.

"Я вырос в России, Россия — моя родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни". России, Украине, миру – мир, — написал Дудь на своей странице в Инстаграм.

"Хоть кто то не побоялся!!! Уважение и благодарность с Украины", " Юра беги, пока тебя не закрыли 🙌 Украина с тобой", "Спасибо, Юрий, что имеете смелость высказываться!", " Юра, спасибо, что не молчишь", " Стыд это то чувство, которое даёт надежду на другое будущее", "Юр, у тебя много ресурсов и огромная аудитория. Давай с твоей помощью скажем наше громкое «НЕТ»", "Спасибо вам, что не боитесь озвучивать, к сожалению, не самое популярное и угодное сейчас мнение", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины: "Как мы все это терпим?".

Как сообщала Politeka, россиянин Чичваркин высказался в поддержку украинцев: «Мне стыдно».

Также Politeka писала, японки спели гимн Украины, восхитив исполнением, видео: "Для нас это очень важно!".