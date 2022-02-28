Як пише Politeka.net, Російська Федерація веде окупаційну війну проти України п'яту добу. На п'ятий день війни за Харків російська влада знову застосувала "Град" по місту. Рахунок почав йти на десятки загиблих і сотні поранених, як повідомив радник МВС України Антон Геращенко.
"Харків тільки що масовано обстріляний з Градів. Десятки загиблих і сотні поранених !
Цей жах повинен побачити весь світ !
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Смерть окупантам!",- написав Геращенко.
Також радник глави МВС додав відео після обстрілу. У різних тг-каналах люди опублікували і фотографії після обстрілу.
А на ще одному відео, видно, як працює "Град" по місту.
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