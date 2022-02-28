Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про обстріл російськими військами Харкова, де в результаті загинули десятки людей і сотні поранених.

Як пише Politeka.net, Російська Федерація веде окупаційну війну проти України п'яту добу. На п'ятий день війни за Харків російська влада знову застосувала "Град" по місту. Рахунок почав йти на десятки загиблих і сотні поранених, як повідомив радник МВС України Антон Геращенко.

"Харків тільки що масовано обстріляний з Градів. Десятки загиблих і сотні поранених !

Цей жах повинен побачити весь світ !

Смерть окупантам!",- написав Геращенко.

Також радник глави МВС додав відео після обстрілу. У різних тг-каналах люди опублікували і фотографії після обстрілу.

А на ще одному відео, видно, як працює "Град" по місту.

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