В столице Украины, оперативниками Национальной полиции был задержан очередной диверсант
О том, что у одной из станций метро города Киева, правоохранители поймали злоумышленника, работающего на РФ, а также в чем заключалась его деятельность, и какие предметы нашли при обыске, информирует
Задержание провели оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции: они обратили внимание на странного мужчину, который слишком нервничал и весьма необычно вел себя.
После проведения поверхностного осмотра, полицейскими были обнаружены: фотоаппарат, ноутбук, USB-накопители и несколько SIM-карт. В ноутбуке оказались фотографии воинских частей, блокпостов и техники Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, дислоцирующихся в Киеве, а также их местоположение.
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Необычное поведения, благодаря которому диверсант и привлек внимание, вызвано тем, что у него были найдены, судя по всему, уже предварительно употребленные, наркотические вещества.
Далее террориста передали в СБУ для проведения соответствующих следственных действий.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, куда можно перечислить средства, чтобы приблизить победу Украины в войне.
Также ранее мы информировали о том, почему шеф-редактор пропагандистского российского телеканала со скандалом уволилась.
А до этого наш портал сообщали о том, по какой причине украинцам стоит игнорировать всю продукцию от Coca-Cola.