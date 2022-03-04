Журналистка ответила на пост известной украинофобки главреда RT Маргариты Симоньян, которая назвала нерусскими тех, кто выступает против войны России в Украине.

Шеф-редактор русской версии RT Баронова ушла с телеканала после того, как осудила войну в Украине. Своими мыслями по этому поводуона поделилась в Telegram-канале.

Там 26 февраля она ответила главреду RT Маргарите Симоньян, которая назвала «нерусскими» тех, кто против военных действий России.

«Наши деды за такое не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил. Если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил. Русские — норм. А бомбят Киев с Харьковом, равно как и бомбили Донецк — нерусские какие-то» - написала она.

Баронова подчеркнула, что считает себя русской и гордится этим.

До работы в RT Баронова была помощницей депутата Ильи Пономарева и куратором правозащитного проекта «Открытой России», которую в 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией.

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