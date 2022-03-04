По какой причине украинцам стоит игнорировать всю продукцию от Coca-Cola.

Украинцев призывают отказаться от покупок товаров, которые производятся знаменитой компанией

О том, почему гражданам Украины желательно не приобретать напитки от Coca-Cola, а торговым сетям необходимо попросту расторгнуть все договоренности с этим производителем, в этот четверг, 3-го марта, в своем Telegram-канале, эмоционально написал советник главы МВД, Антон Геращенко .

Как стало известно, Coca-Cola продолжит и дальше работать с нацистской Российской Федерацией(оставит склады, производства и так далее), вопреки тому, что множество мировых компаний покинули страну-агрессор, и, естественно, закрыли там как магазины, так и производство.

В частности, немного прямого текста от Геращенко: "С этого момента ни одной банки, бутылки вашей сраной сладкой водички украинцы покупать не будут! Ясно?! Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра! Пусть подавятся своей газировкой! Подтверждение факта сотрудничества с оккупантами — официальное сообщение информационного агентства оккупантов - ТАСС".

Стоит напомнить, что компания Coca-Cola производит 5 из 6 наиболее продаваемых мировых брендов в линейке безалкогольных напитков, и это: соки, энергетики, разные виды Coca-Cola/Fanta/Schweppes/Sprite/Bon-Aque.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что вся отобранная у российских оккупантов военная техника, будет использована ВСУ по прямому назначению.

Также ранее мы информировали о том, что Арестович рассказал, на какие незначительные уступки пошли российские оккупанты.

А до этого наш портал сообщали о том, что над Затокой сбит очередной российский самолет.