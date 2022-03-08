В Сумах вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам в понедельник, 7 марта,есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы", - сообщил председатель ОГА Дмитрий Живицкий.

В сети показали фото момента авиаудара.

В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам.

Также из-под завалов доставали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

Последствия ночного авиаудара мордорских лётчиков по Сумам pic.twitter.com/UCcYDg4f6x — Аслан (@antiputler_news) March 8, 2022

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге сообщила, что в 10 часов утра во вторник 8 марта должна заработать гуманитарный коридор для города Суммы, однако российский оккупант может прибегнуть к провокациям.

В Сети уже показали первые кадры эвакуации населения.

"Зеленый коридор" официально согласован Министерством обороны России в ответном письме в Международный комитет Красного Креста в России.

Маршрут для гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не соглашались.

Напомним, что осталось от оккупантов после удара "Байрактара" под Сумами: кадры последствий

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