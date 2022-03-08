До Сум так і не доїхали, оскільки зустрілися з БПЛА.

У Мережі з'явилися кадри знищення "Bayraktar" колон техніки російських окупантів у Сумській області

Те, як чудово відпрацювали турецькі БПЛА під Сумами, за допомогою яких, ЗСУ повністю знищили техніку і живу силу, можна побачити у відео, опублікованому Telegram-каналом " Україна: оперативно ".

Зокрема, в нетривалому ролику, можна розглянути, як оператор безпілотника наводиться ЗРК "БУК", який стоїть на узбіччі української дороги, і "Bayraktar" з високою точністю вражає техніку військ країни-агресора. Окремо варто відзначити, що стоять поблизу вантажні автомобілі колони, практично не постраждали, і, ймовірно, у бійців ЗСУ з'являться нові трофеї.

Нагадаємо, що всього кілька днів тому, в Україну надійшла нова партія турецьких ударних безпілотників "Bayraktar" версії TB2, які можуть нести до 4-х керованих ракет на своїй підвісці. При цьому, БПЛА може перебувати в повітрі від 12 до 24 годин, а дальність польоту становить до 150 кілометрів, що вельми допоможе нашим воїнам.

Трохи фото цієї частково "утилізованої" колони росіян, доступні трохи нижче.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що армія РФ стала використовувати методи нацистських карателів, так звану "роботу з населенням".

Також раніше ми інформували про те, що, скільки живої сили та техніки вже втратили війська країни-агресора.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупанти в черговий раз спробують штурмувати Київ.