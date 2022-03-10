Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о потерях противника с 24 февраля по 10 марта. Как передает Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице Гештаба в Facebook.

Так, с начала вторжения российские военные ориентировочно потеряли

более 12 000 человек личного состава

335 танков

1105 боевых бронированных машин

123 артиллерийских систем

56 РСЗО

29 единицы средств ПВО

49 самолетов

81 вертолет

526 единиц автомобильной техники

3 корабля/катера

60 цистерн с ГСМ

7 БПЛА оперативно-тактического уровня

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также Генштаб показал, как украинские военные уничтожают врага на Луганщине и на Киевщине.

Отметим, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, пользуясь украинскими данными и данными закрытых источников в РФ сообщил, что потери военных сил России, участвующих в агрессии против в Украине составили 25%.

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