Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о потерях противника с 24 февраля по 10 марта. Как передает Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице Гештаба в Facebook.
Так, с начала вторжения российские военные ориентировочно потеряли
- более 12 000 человек личного состава
- 335 танков
- 1105 боевых бронированных машин
- 123 артиллерийских систем
- 56 РСЗО
- 29 единицы средств ПВО
- 49 самолетов
- 81 вертолет
- 526 единиц автомобильной техники
- 3 корабля/катера
- 60 цистерн с ГСМ
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Также Генштаб показал, как украинские военные уничтожают врага на Луганщине и на Киевщине.
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Отметим, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, пользуясь украинскими данными и данными закрытых источников в РФ сообщил, что потери военных сил России, участвующих в агрессии против в Украине составили 25%.
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