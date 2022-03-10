Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о потерях противника с 24 февраля по 10 марта. Как передает Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице Гештаба в Facebook.

Так, с начала вторжения российские военные ориентировочно потеряли

  • более 12 000 человек личного состава
  • 335 танков
  • 1105 боевых бронированных машин
  • 123 артиллерийских систем
  • 56 РСЗО
  • 29 единицы средств ПВО
  • 49 самолетов
  • 81 вертолет
  • 526 единиц автомобильной техники
  • 3 корабля/катера
  • 60 цистерн с ГСМ
  • 7 БПЛА оперативно-тактического уровня

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также Генштаб показал, как украинские военные уничтожают врага на Луганщине и на Киевщине.

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Отметим, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, пользуясь украинскими данными и данными закрытых источников в РФ сообщил, что потери военных сил России, участвующих в агрессии против в Украине составили 25%.

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