Російські солдати просять у місцевих жителів їжу і цивільний одяг, тому що хочуть втекти. Обіцяють навіть заплатити. Таке спостерігали жителі в селі Зеленівка Херсонської області.

Відповідним відео в своєму Telegram поділився одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук. Він закликав російських матерів не пускати своїх дітей на війну.

Нагадаємо, названо "пекельні" цифри втрат ворога в Україні.

Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.

Також Politeka писала, що окупанти знизили темп наступу і все частіше рятуються втечею.