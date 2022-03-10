Російські солдати просять у місцевих жителів їжу і цивільний одяг, тому що хочуть втекти. Обіцяють навіть заплатити. Таке спостерігали жителі в селі Зеленівка Херсонської області.
Відповідним відео в своєму Telegram поділився одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук. Він закликав російських матерів не пускати своїх дітей на війну.
Нагадаємо, названо "пекельні" цифри втрат ворога в Україні.
Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.
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Також Politeka писала, що окупанти знизили темп наступу і все частіше рятуються втечею.