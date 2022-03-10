Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це говорить один з таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків, інформує СБУ.

На відео спецслужбі України окупант зізнається, що за 2 тис.доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

Потім виявилося, що його завданням було доставити два КАМАЗи боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова. Але українські військові повністю розгромили ворожу колону. Росіянину на відео пощастило більше - він отримав поранення.

"Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть. І на окупантів не чекає в Україні ніщо і ніхто, крім смерті", - додали в СБУ.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ворог несе величезні втрати: опубліковані нові дані Генштабу ЗСУ

"Їм тут кінець": з Криму екстрено вивозять сім'ї співробітників ФСБ, армії РФ передрекли крах

У лавах ПКС РФ назріває бунт, пілоти відмовляються бомбити Україну: "Судячи з радіоперехоплень..."

МВС просить тероборону негайно прибрати блокпости: яка причина
Показати ще

Нагадаємо, російські солдати здалися в полон українським фермерам.

Як повідомляла Politeka, СБУ викрили зрадника, який допомагав російським окупантам.

Також Politeka писала, що офіцери РФ втекли, покидавши документи.