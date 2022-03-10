У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, почему так происходит.

Основываясь на предварительных результатах анализа разбитых самолетов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его преднамеренная неправильная укладка перед вылетом.

«На первый взгляд это парадоксальный вывод. Однако, исходя из того, что российским матерям для удовлетворения геополитических амбиций кремлевского карлика Путина принадлежит развернуть поистине стахановское движение с рождения не детей, а танкистов, артиллеристов и специалистов других военных специальностей, многие тысячи которых стали удобрением для украинских черноземов, такой вариант не следует полностью исключать», - говорится в сообщении.

«Тем более каждый из российских летчиков, которые осуществляют боевые вылеты в украинское небо, убивают украинских женщин и детей, разрушают 500-килограммовыми бомбами и ракетами наши города, имеющие тысячелетнюю историю, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок. Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру – это как-то не по кремлевским правилам. Лучше летчику перед вылетом силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника «Железного Феликса» и мелкого Путина) немного «подправить» парашют», - отметили в ГУР Минобороны.

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