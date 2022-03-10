Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати противника з 24 лютого по 10 березня. Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Гештабу в Facebook.
Так, з початку вторгнення російські військові орієнтовно втратили
- понад 12 000 осіб особового складу
- 335 танків
- 1105 бойових броньованих машин
- 123артилерійських систем
- 56 РСЗВ
- 29 одиниці засобів ППО
- 49 літаків
- 81 гелікоптер
- 526 одиниць автомобільної техніки
- 3 кораблі /катери
- 60 цистерн з ПММ
- 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також Генштаб показав, як українські військові нищать ворога на Луганщині та на Київщині.
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Зазначимо, екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, користуючись українськими даними і даними закритих джерел в РФ повідомив, що втрати військових сил Росіх, що беруть участь в агресії проти в Україні склали 25%.
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