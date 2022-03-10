Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати противника з 24 лютого по 10 березня. Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Гештабу в Facebook.

Так, з початку вторгнення російські військові орієнтовно втратили

  • понад 12 000 осіб особового складу
  • 335 танків
  • 1105 бойових броньованих машин
  • 123артилерійських систем
  • 56 РСЗВ
  • 29 одиниці засобів ППО
  • 49 літаків
  • 81 гелікоптер
  • 526 одиниць автомобільної техніки
  • 3 кораблі /катери
  • 60 цистерн з ПММ
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також Генштаб показав, як українські військові нищать ворога на Луганщині та на Київщині.

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Зазначимо, екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, користуючись українськими даними і даними закритих джерел в РФ повідомив, що втрати військових сил Росіх, що беруть участь в агресії проти в Україні склали 25%.

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