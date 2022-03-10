Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові дані про втрати противника з 24 лютого по 10 березня. Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Гештабу в Facebook.

Так, з початку вторгнення російські військові орієнтовно втратили

понад 12 000 осіб особового складу

335 танків

1105 бойових броньованих машин

123артилерійських систем

56 РСЗВ

29 одиниці засобів ППО

49 літаків

81 гелікоптер

526 одиниць автомобільної техніки

3 кораблі /катери

60 цистерн з ПММ

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також Генштаб показав, як українські військові нищать ворога на Луганщині та на Київщині.

Зазначимо, екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, користуючись українськими даними і даними закритих джерел в РФ повідомив, що втрати військових сил Росіх, що беруть участь в агресії проти в Україні склали 25%.

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