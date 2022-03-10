На черниговском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские защитники уничтожили пункт управления противника и несколько колонн колесной и бронированной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север".

Одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!

Отмечается, что своими действиями ВСУ удалось сломать план врага и остановить наступление. Однако оккупанты постоянно обстреливают мирное население из артиллерии и танков, прибегают к мародерству.

"Оккупанты прибегают в панике к зверским методам - обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков. Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, которые скованы ближним боем подразделениями наших ВСУ", - отмечается в сообщении.

На одного меньше и нам спокойнее. Спасибо, ВСУ Вы наши герои, мы молимся за вас! Героям Слава!

Напомним, под обстрел российской армии попал жилой дом.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

Также Politeka писала, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.