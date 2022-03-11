Как пишет Politeka.net, российские оккупационные войска вторглись в Украину по приказу Владимира Путина 24 февраля. Украинцы защищают свою землю уже 16-е сутки, но 12-е сутки войска РФ блокируют город Мариуполь, где живут сотни тысяч украинцев. Мариупольский горсовет опубликовал в своем ТГ-канале информацию о жертвах среди мирного населения за время блокады.

"1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов.

Светлая память погибшим в этой ужасной войне.

Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!", - было написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что впервые в Украине умер ребенок от обезвоживания. Произошло чудовещное событие в Мариуполе, где город находится под блокадой оккупационных российских войск. 6-летняя девочка находилась под завалами и умерла от обезвоживания, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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