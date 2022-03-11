Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы распространяют фейк о якобы "постановочные фото" обстрела роддома в Мариуполе и утверждают, что "роль беременной" якобы сыграла бьюти-блогер Марианна Подгурская.
Эту информацию распространили российские Metronews.ru, EADaily, "Взгляд"и т.д.
На самом деле из Instagram блогерши видно, что она действительно беременна. Также судя по геотегам и сообщениям, она постоянно живет в Мариуполе. Один из последних ее постов-перечень мест для укрытия в Мариуполе.
Twitter и Facebook назвали посты посольства РФ оскорбительными и самостоятельно удалили публикации.
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После распространения фото и фейковой информации в Іnstagram девушки пришли российские пользователи с гневными комментариями. Они обвиняют ее в том, что она якобы за деньги снялась в "спектакле", а ранения девушки называют "гримом". У них вместо мозгов солома.
"Актриса у которой нет оскара", "Это очень низко и подло делать бизнес на своем положении, на лжи", "Это постаночные фото, это очевидно всем, кто хоть немного понимает в рекламе и маркетинге", "Вы понимаете, что когда всё закончится, вы станете изгоем за свою ложь? Не ту дорогу выбрали", - писали россияне со своего зомбиленда.
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