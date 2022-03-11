Как пишет Politeka.net, украинцы уже 16-е сутки защищают родную землю от российских оккупационных войск. Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, как обстоят дела на фронте. Свой публикацию министр разместил в социальной сети Фейсбук.
Резников отметил, что многие украинцы не знаю, какой сегодня день недели, зато точно знают, какой день войны. Также министр рассказал о побеге российских войск под Броварами и добавил, что несколько дивизий России были разбиты, но самая сложная ситуация останется в Мариуполе, где город сейчас окружен. Не забыл Резников и о черниговском направлении, где украинским защитникам удалось взять трофейную технику.
"Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлелось во всем мире как реальное состояние «второй армии» планеты.
Когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой «славный» путь и закончит. Как и Кантемировская", - написал Резников.
Также министр поблагодарил бизнес и всех граждан, которые в тяжелый момент помогают украинской армии. Резников также отметил, что нужно сохранять единство и держать строй.
"Хочу поблагодарить всех граждан, бизнес, которые помогают обеспечивать армию. Воины чувствуют эту поддержку, поэтому у них совсем другая мотивация, чем у русских захватчиков.
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Сохраняем единство! Держим строй! Победим!
Слава Украине!", - добавил в итоге глава Минобороны.
А еще Politeka сообщала, что оккупант признался в военных преступлениях
Также Politeka писала, что Резников рассказал, что происходит на фронте