Одна из пострадавших во время обстрела оккупантами роддома в Мариуполе беременных умерла. Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook.

«Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил. Подтверждает фотограф Евгений Малолетка, который сделал эти фото для AP. Вторая - Марианна Подгурская - родила девочку вчера, как многие из вас и так уже знают… А первая сильно раненая девушка погибла», - сообщила журналистка.

Напомним, 9 марта россияне разбомбили роддом в Мариуполе. Беременных и детей доставали из-под завалов и эвакуировали. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.

В трагедии также пострадала беременная блогерка из Мариуполя Марианна Подгурская. К счастью, она жива и родила дочь. Однако на женщину обрушилась атака российских ботов в соцсетях, которые стали писать ей обвинения. Также пропагандисты заявляют, что кадры разрушенной больницы в Мариуполе "киношная постановка, а девочек загнали на руины силой".

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