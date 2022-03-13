В городском совете Мариуполя сообщают о 2187 людях, которые погибли от российских атак и авиаударов.

Как пишет Politeka.net, российские оккупанты сбросили около 100 авиабомб на Мариуполь. Об этом сообщает телеграмм-канал SPRAVDI со ссылкой на городской совет Мариуполя. Ежедневно город страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере агрессор совершил 22 бомбардировки мирного города. На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб.

Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе.

"Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине. Украинцам очень нужна защита. Закройте небо!", - говорится в сообщении.

Напомним, Оккупационные войска России продолжают сравнивать с землей Мариуполь, счет жертв пошел на тысячи: "За 12 суток...".

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