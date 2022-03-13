Как пишет Politeka.net, украинцы 18-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск, которые направил Владимир Путин в Украину еще 24 февраля. Пресс-служба КГГА сообщила, что сегодня, 13 марта, войска России обстреляли из артиллерии психоневрологический интернат в Киеве.
"Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы
Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
В результате взрывной волны частичных разрушений испытал и жилой корпус учреждения.
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На момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты", - сообщили в пресс-службе.
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