Это самый разрушительный известный удар украинских военных по российским вертолетам с начала войны.

15 марта украинские военные и бойцы теробороны уничтожили семь вертолетов вражеской российской армии. Все они находились на военном аэродроме в селе Чернобаевка возле Херсона.

Об этом пишет CNN, публикуя снимки от Planet Labs.

Согласно сенсорным данным, собранным FIRMS, блестящая операция наших военных произошла около 13:42 вторника по местному времени. На спутниковых снимках виден большой черный столб дыма, поднимающийся над аэродромом, и несколько горящих вертолетов.

Там добавили, что как минимум три вертолета ВС РФ были замечены в огне или уничтожены на этом аэродроме. На самом же деле, по данным Генштаба ВСУ, речь идет о семи единицах такой вражеской техники. Пострадали и военные машины противника. Потрясающая эффективность. А вот это красиво и можно вечно смотреть на пылающую технику оккупантов.

Напомним, что бойцы ВСУ перешли в контрнаступление и нанесли сокрушительные удары.

Как сообщала Politeka, в Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, произошел обвал.

Также Politeka писала, Россия бросила тела своих солдат на украинских полях, фото.