У мережі показали, що тіла ліквідованих в Україні російських солдатів лежать на полях, а їх плоть їдять собаки. Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко і показала фото.
"Доказ, що ваші солдати тут, на моїй землі. Вже пухнуть на сонці і їх тіла починають жерти бродячі собаки. Вони прийшли в мою Україну, щоб вбивати. Стріляти в наших дітей і гвалтувати жінок. Грабувати будинки і випалювати те, що від них залишилося. Але ось так буде з кожним вашим сином, чоловіком, братом", - попередила журналістка.
Вона висловила впевненість, що Росія за 8 років війни на Донбасі вже навчила Україну воювати і тепер ворогові не вдасться нас задавити навіть кількістю.
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"Ми обороняємо нашу країну і нам є за що боротися. Ми не будемо ховати ваших убитих. Вони не годяться для добрива нашого багатого чорнозему. Тому що нам огидно буде їсти урожай після такого, аж так ми вас ненавидимо. І ніколи вам не пробачимо війни. Ніколи!"- додала Кирієнко.
Нагадаємо, військові РФ взяли в полон київського рятувальника під час евакуації людей.
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