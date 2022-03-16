Российские военные нанесли удар по автоколонне с беженцами, которые направлялись из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух и показал кадры результата обстрела.
«Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил осуществила обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья», - говорится в сообщении.
К счастью погибших нет. Сейчас известно о 5 раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии. Ей делают операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадит.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Бойцы ВСУ переходят в контрнаступление, первые детали: "Мы остановили агрессора..."
"Мы адекватные люди": Зеленский объявил, почему Украине не войти в НАТО
Попытка бегства сына и внука Софии Ротару из Украины: выяснились любопытные подробности
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.
Отметим, Мариуполь подвергается беспощадным бомбардировкам и обстрелам врага с первых дней войны. По состоянию на воскресенье, 13 марта, с начала вторжения России в Украину на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб, погибло уже 2187 мирных жителей. Такие данные обнародовал городской совет Мариуполя.
Напомним, военные корабли РФ обстреляли курорты Одесской области: фото с места событий
Как сообщала Politeka, за 20 дней российские нелюди отняли жизнь у 103 украинских детей
Также Politeka писала, кто может вывезти ребенка за границу во время военного положения: обновленные правила