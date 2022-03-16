Российские военные нанесли удар по автоколонне с беженцами, которые направлялись из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух и показал кадры результата обстрела.

«Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил осуществила обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья», - говорится в сообщении.

К счастью погибших нет. Сейчас известно о 5 раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии. Ей делают операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадит.

В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.

Отметим, Мариуполь подвергается беспощадным бомбардировкам и обстрелам врага с первых дней войны. По состоянию на воскресенье, 13 марта, с начала вторжения России в Украину на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб, погибло уже 2187 мирных жителей. Такие данные обнародовал городской совет Мариуполя.

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