Як пише Politeka.net, за 20 днів війни російські загарбники відняли життя у 103 українських дітей і скалічили понад 100. І ці дані незакінчені, адже в найгарячіших точках і на тимчасово окупованих територіях у нас немає можливості оглядати місця обстрілів і завалів.

Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький, передає ТСН. Він зазначив, що Путін і рашисти вбивають щодня щонайменше 5 наших дітей.

"Окупанти не припиняють гатити ракетами по житлових будинках, садках, школах, дитячих лікарнях. Вони варварськи влаштовують блокаду, щоб наші діти вмирали від зневоднення, голоду і без надання необхідної медичної допомоги і ліків", — додав поліцейський.

Білошицький підкреслив, що "асвабадителі" знищують все і всіх на своєму шляху, вони розстрілюють мирне населення і під час евакуації, і під час зелених коридорів.

"На їх совісті сотні смертей українських дітей, які більше ніколи не зроблять свої перші кроки, не підуть до школи, не обіймуть своїх рідних, не стануть винахідниками чи лікарями, не побачать, як ми радіємо перемозі і як ми відродили свою країну. Скільки ще дитячої крові має пролитися? Скільки ще життів має бути покалічено, щоб світ зрозумів: потрібно негайно закрити небо над Україною", — підсумував він.

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