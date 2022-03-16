Українцям розповіли про нові правила вивезення дітей за кордон, які діятимуть на час воєнного стану.

Як пише Politeka.net, Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив правила перетину кордону для дітей до 16 років:

▪Дитину може супроводжувати один з батьків, бабуся, дідусь, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша уповноважена батьками особа.

▪️Документи, що підтверджують сімейні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо)

▪Нотаріально засвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон у разі виїзду у супроводі особи, яка не є одним з її батьків.

Неповнолітній може перетнути кордон самостійно з 16 років.

При наявності біометричного закордонного паспорта громадянина України або не біометричного закордонного паспорта громадянина України або внутрішнього паспорта за допомогою пластикової карти. Дозвіл батьків не потрібно.

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