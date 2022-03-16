Як пише Politeka.net, Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив правила перетину кордону для дітей до 16 років:
▪Дитину може супроводжувати один з батьків, бабуся, дідусь, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша уповноважена батьками особа.
▪️Документи, що підтверджують сімейні зв'язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо)
▪Нотаріально засвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон у разі виїзду у супроводі особи, яка не є одним з її батьків.
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Неповнолітній може перетнути кордон самостійно з 16 років.
При наявності біометричного закордонного паспорта громадянина України або не біометричного закордонного паспорта громадянина України або внутрішнього паспорта за допомогою пластикової карти. Дозвіл батьків не потрібно.
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