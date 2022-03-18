Российские террористы утром нанесли ракетный удар по городу Краматорск - административному центру Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, ракеты попали в жилой дом и административное здание.
"Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем. Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают низко обстреливать гражданских. Будет кара!", - написал он.
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