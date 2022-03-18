Российские террористы утром нанесли ракетный удар по городу Краматорск - административному центру Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, ракеты попали в жилой дом и административное здание.

"Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем. Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают низко обстреливать гражданских. Будет кара!", - написал он.

Напомним, в Харькове ракета российских войск разрушила институт.

Как сообщала Politeka, россияне обстреливают Житомирщину.

Также Politeka писала, Киев подвергся очередному удару от российской армии.