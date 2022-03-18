Рятувальники Житомирщини продовжують працювати на ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Про це повідомляє ДСНС.
17 березня у с. Яблунівка Коростенського району внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано 2 приватних житлових будинки та пошкоджено ще 2 будівлі.
Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 од. техніки та 6 чол. особового складу 13 ДПРЧ . Загиблих та травмованих немає.
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Вночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок та господарську будівлю. Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням.
Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 од. техніки та 6 чол. особового складу 14 ДПРЧ . Загиблих та травмованих людей немає.
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