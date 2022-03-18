ВСУ вместе с местными и Красным Крестом сейчас восстанавливают город, готовят его к возможному второму наступлению.

Российские военные обошли Николаев и остановились в 90 км, возле города Вознесенск. ВСУ отбросили войска РФ на несколько десятков километров. Украинский военнослужащий с позывным "Призрак" рассказал, что российские оккупанты, которые были разбиты под Вознесенском, теперь едут домой грузом 200.

Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

Российских оккупантов уничтожено было очень много. Часть тел еще находится по всему Вознесенскому району, так как их просто не успевают собирать.

"Это те, которые хотели наступать на Вознесенск. Но их судьба распорядилась так, что теперь едут грузом 200. По 20 лет пацанам, молодые ребята. Есть еще, что собирать. Не успеваем, так как их было много, и они все по периметру Вознесенского района лежат", – рассказал военнослужащий.

ВСУ вместе с местными и Красным Крестом сейчас восстанавливают город, готовят его к возможному второму наступлению.

Напомним, в Харькове ракета российских войск разрушила институт.

Как сообщала Politeka, россияне обстреливают Житомирщину.

Также Politeka писала, Киев подвергся очередному удару от российской армии.