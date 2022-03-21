Самолет China Eastern Airlines со 132 людьми на борту потерпел крушение в горах на юге Китая в понедельник, 21 марта, когда выполнял рейс из города Куньмин в Гуанчжоу. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC), пишет Reuters.

Количество пострадавших на данный момент неизвестно. Спасатели направляются на место происшествия.

О причине крушения самолета 6-летнего 737-800 не сообщается, информирует Flightradar24.

Сообщается, что самолет потерял связь над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Ранее государственные СМИ сообщали, что на борту находились 133 человека.

Рейс вылетел из юго-западного города Куньмин в 13:11. (05:11 по Гринвичу), показали данные FlightRadar24. Отслеживание рейса закончилось в 14:22. (06:22 по Гринвичу) высота 3225 футов со скоростью 376 узлов.

Он должен был приземлиться в Гуанчжоу, на восточном побережье, в 15:05. (07:05 по Гринвичу).

Отмечается, что показатели безопасности авиационной отрасли Китая были одними из лучших в мире за последнее десятилетие.

По данным Aviation Safety Network, последняя авиакатастрофа в Китае со смертельным исходом произошла в 2010 году, когда 44 из 96 человек на борту погибли в результате крушения регионального самолета Embraer E-190 авиакомпании Henan Airlines на подлете к аэропорту Ичунь в условиях плохой видимости.

По данным Aviation Safety Network, в 1992 году самолет China Southern 737-300, летевший из Гуанчжоу в Гуйлинь, разбился при снижении, в результате чего погиб 141 человек на борту.